ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 16:00 19 сентября составила 38,9%

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%.
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