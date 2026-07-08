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Газета.ру

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МИД Казахстана: с территории республики не запускаются беспилотники

МИД Казахстана: с территории республики не запускаются беспилотники

МИД Казахстана назвал несоответствующими действительности слухами, распространяемые в ряде СМИ, сообщения о том, что территория страны могла использоваться для запуска беспилотников, атакующих объекты в Российской Федерации.

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