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Патрик Беверли удачно отзащищался против Остина Ривза. Игроки устроили легкую перепалку после эпизода

Патрик Беверли удачно отзащищался против Остина Ривза. Игроки устроили легкую перепалку после эпизода

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли при помощи одноклубника Роберта Ковингтона спровоцировал потерю у форварда «Лейкерс» Остина Ривза.

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