Юрист рассказал, в каких местах категорически нельзя поджигать фейерверки

Применение пиротехники запрещено внутри помещений, во дворах домов и школ, в парках, с балконов и лоджий, на территориях закрытых объектов, напомнил в беседе с RT Вадим Виноградов, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии