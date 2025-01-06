Юрист рассказал, в каких местах категорически нельзя поджигать фейерверки

Применение пиротехники запрещено внутри помещений, во дворах домов и школ, в парках, с балконов и лоджий, на территориях закрытых объектов, напомнил в беседе с RT Вадим Виноградов, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор.