Зачем накидывать снег в теплицу весной

Не позаботившись правильной подготовкой парника к новому сезону, не стоит ждать обильного урожая. Можно купить теплицу или же сделать ее самим, но несмотря на то, какая конструкция стоит на вашем участке, за ней необходимо правильно ухаживать.
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