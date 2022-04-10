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Зачем накидывать снег в теплицу весной

Зачем накидывать снег в теплицу весной

Не позаботившись правильной подготовкой парника к новому сезону, не стоит ждать обильного урожая. Можно купить теплицу или же сделать ее самим, но несмотря на то, какая конструкция стоит на вашем участке, за ней необходимо правильно ухаживать.

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