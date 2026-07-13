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Рязанские новости

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В Ухоловском округе Рязанской области ввели карантин по бешенству

В Ухоловском округе Рязанской области ввели карантин по бешенству

Карантин введён на 60 дней после убоя последнего подозреваемого животного.Губернатор Рязанской области подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории Ухоловского муниципального округа.

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