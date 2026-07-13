В Ухоловском округе Рязанской области ввели карантин по бешенству

Карантин введён на 60 дней после убоя последнего подозреваемого животного.Губернатор Рязанской области подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории Ухоловского муниципального округа.
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