«Бешикташ» подписал Мэтта Муни

Разыгрывающий Мэтт Муни (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». Американский баскетболист начинал нынешний сезон в немецком «Хемнице», но клуб расторг соглашение после того, как не прошел квалификационный раунд Лиги чемпионов.