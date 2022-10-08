Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Бешикташ» подписал Мэтта Муни

Разыгрывающий Мэтт Муни (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». Американский баскетболист начинал нынешний сезон в немецком «Хемнице», но клуб расторг соглашение после того, как не прошел квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх