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Царьград

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Константин Малофеев подвёл итоги Всероссийского молебна о Победе

Константин Малофеев подвёл итоги Всероссийского молебна о Победе

Всероссийский молебен о Победе завершился. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, ковчег с мощами Небесного покровителя Русского воинства Великомученика Георгия Победоносца с мая по ноябрь посетил более 100 городов во всех регионах нашей страны.

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