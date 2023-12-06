Константин Малофеев подвёл итоги Всероссийского молебна о Победе

Всероссийский молебен о Победе завершился. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, ковчег с мощами Небесного покровителя Русского воинства Великомученика Георгия Победоносца с мая по ноябрь посетил более 100 городов во всех регионах нашей страны.
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