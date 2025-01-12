Синоптик Колесов: на смену снегопада в Петербург сегодня придет похолодание

В ночь на 13 января температура в Северной столице опустится до минус 14 градусов Главный синоптик Петербурга Андрей Колесов сообщает, что снегопад, который пришел в Северную столицу вместе с вихрем «Чарли», закончится уже сегодня, 12 января.
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