Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.