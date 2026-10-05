Сотрудник Bitbanker Комаленков оценил перспективы биткоина на этой неделе

Биткоин начал неделю около $86 тыс. после очередной попытки приблизиться к $87 тыс. Преодолеть сентябрьский максимум около $87,4 тыс.
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