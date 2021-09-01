Про адептов «лучшего в мире советского образования»

ЮлияДети и семьяПро адептов «лучшего в мире советского образования» Сходил утром на «Серебряный дождь». Говорили о реформе школьного образования. Небольшое дополнение к эфиру.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсергей влезкийСейчас образование дерьмо. Скопировано с америкосовского,той его версии,которая для нигеров. Посмотрите на почерк,грамотность. Идет натаскивание на ЕГ. Техническое творчество (авиа-судо моделизм) - уничтожено. Если где-то и существует, то благодаря энтузиастам. За-то футбол,робототехника (тупое складывание электронных кубиков,а вдруг что получится ) этого дерьма полно. В результате мы имеем поколение: поводил руками и пошел сел в тойоту и управляет мечтой. Работать им ненадо, сразу миллионы подавай. Права Шукина о нашем современном обществе. Надо менять зажравшееся руководство в минобре. Ставить туда нормальных и адекватных людей,а не эти рожи, на которых написано : дай бабла и побольше.НГНаталья ГильдебранскаяДень добрый. Согласна, есть гении, но ещё больше есть родители, у которых есть возможность оплачивать репетиторов. И поверьте, таких гениев, которые ходили к репетиторам- большенство.Дмитрий ХарченкоИ вам не мешало бы, походить к репетитору.Viktor ZaikinАвтор болен ненавистью к СССР. Вот кого воспитало современное (америконское) образование.Комментировать
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