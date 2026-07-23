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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Начиная с Гран-при Канады, не использую симулятор «Феррари». Мне это очень помогло»

Пилот « Феррари » подтвердил, что не использовал симулятор команды, начиная с Гран-при Канады. «Пользовался ли я симулятором после этапа в Канаде? Нет.

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