«Герой со станции Фридрихштрассе» — фрагмент ностальгической истории Максима Лео

Местами смешная, местами грустная история бывшего железнодорожника, а ныне незадачливого видеопрокатчика из Берлина, который много лет назад случайно перевел стрелку так, что поезд с пассажирами из ГДР оказался в ФРГ.
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