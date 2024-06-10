Сеул возобновил пропагандистское вещание в КНДР в ответ на "мусорные атаки"

Южная Корея возобновила вещание через громкоговорители, установленные на границе с КНДР. Жители приграничных северокорейских районов смогут слышать новости и другие передачи, неподконтрольные цензуре Пхеньяна, пишет агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии