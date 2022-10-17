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Школьникам 8-11 классов и студентам колледжей помогут выбрать профессию мечты

Школьникам 8-11 классов и студентам колледжей помогут выбрать профессию мечты

С 17 по 22 октября в России проходит Всероссийская профориентационная неделя «Найди своё призвание!» Участниками могут стать школьники 8-11 классов и студенты колледжей, – говорится в группе Образование и молодежь Рязанской области ВКонтакте.

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