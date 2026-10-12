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Царьград

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В Новочеркасске месяц ищут 77-летнего пенсионера, пропавшего 11 сентября

В Новочеркасске месяц ищут 77-летнего пенсионера, пропавшего 11 сентября

77-летний Василий Минаев ушел из дома в Новочеркасске 11 сентября и с тех пор не выходил на связь, а поиски полиции и волонтеров за месяц не дали результатов.

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