Музей МХАТ открыл выставку к вековому юбилею Евгения Евстигнеева

С 12 октября по 6 декабря в Зеленом фойе МХТ имени А. П. Чехова Музей МХАТ проходит выставка «Евгений Евстигнеев.
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