Фондовые рынки Азии и Европы резко упали в ответ на новые заявления Трампа

Фондовые рынки Азии и Европы резко упали в понедельник в ответ на новые заявления Трампа<strong>Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, который включает показатели 30 крупнейших акционерных компаний Германии, утром 7 апреля открылся снижением на 10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии