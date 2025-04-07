Фондовые рынки Азии и Европы резко упали в ответ на новые заявления Трампа

Фондовые рынки Азии и Европы резко упали в понедельник в ответ на новые заявления Трампа<strong>Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, который включает показатели 30 крупнейших акционерных компаний Германии, утром 7 апреля открылся снижением на 10%.