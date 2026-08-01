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Аргументы недели

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Ленинградская область с началом августа празднует 99-летие

Ленинградская область с началом августа празднует 99-летие

В субботу, 1 августа, Ленинградская область отмечает 99-й день рождения. Правительство региона обратилось к жителям с поздравлениями, отметив, что за этой датой стоят судьбы поколений, их труд, упорство и любовь к родной земле.

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