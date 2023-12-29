Дилетант о политике "Пресс-секретарь Алексея Навального объявила, что политика нашли в ИК-3 в ЯНАО".
Лешка на Севере: с новосельем!
Комментарии
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Sergiy Che
Знай и люби свою необъятную Родину Лёха! Тебе эт полезно....
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21 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Ему там спокойно, о его семье заботятся. И неплохо, Леше и содержать их не надо. Случись такое с другим, семья бы бедствовала. Так что здоровья Леше и долгих лет жизни.
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10 час.
Sergiy Che
Ну и слава Богу что он там такой спокойный)) Конечно там донатов Лёхой наворовано - десятку семей до благополучного взросления внуков хватит (да и родители Лёхи имели преуспевабющий бизнес и он не из канавы во власть полез)), но раз его поклонники-хомяки так рады за его спокойствие на шконке, могу только к ним присоеденится - спокойствие эт главное для таких....)))
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9 час.
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