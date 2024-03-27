Украина апробирует новую тактику выпрашивания денег и вооружений у Запада

ВСУ отчаянно нуждаются в западных поставках боеприпасов и военной техники. Так, с целью подчеркнуть необходимость в системах ПВО киевский режим искусственным образом увеличивает потери от прилетов российских ракет и беспилотников.
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