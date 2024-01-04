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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис – первый игрок после Уилта Чемберлена, набравший 22 очка, 23 подбора и 12 передач за матч

Домантас Сабонис – первый игрок после Уилта Чемберлена, набравший 22 очка, 23 подбора и 12 передач за матч

Литовский центровой в матче против «Орландо» (138:135 2ОТ) оформил седьмой трипл-дабл в нынешнем сезоне – 22 очка, 23 подбора и 12 передач.

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