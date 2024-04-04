ПФР, очнись: почему на заводе надо работать до 65, а на сцене под фанеру кривляться до 40

МП

Михаил Пантюхин

Чиновники от СФР (бывший ПФР) переняли "трудовой почин", мало того , что добились повышения возраста выхода на заслуженный отдых, а теперь для "привелигированных" его снижают, я понимаю, что это через суд. У меня лично общий стаж 42 года, а до пенсии ещё 8 лет, интересно, какая же у меня пенсия будет? Или обкарнают? Типа советский стаж не вошёл в страховой!