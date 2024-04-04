Всем привет, друзья. Конечно, пенсионная реформа прошла уже довольно давно. Редкие исключения восприняли ее хотя безучастно, не говоря уж о какой-то радости.
ПФР, очнись: почему на заводе надо работать до 65, а на сцене под фанеру кривляться до 40
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
По всему Ижевску развешана реклама заводов с зарплатами квалифицированных рабочих 100 плюс-минус! Даже в лифте.
Ответить
1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Чиновники от СФР (бывший ПФР) переняли "трудовой почин", мало того , что добились повышения возраста выхода на заслуженный отдых, а теперь для "привелигированных" его снижают, я понимаю, что это через суд. У меня лично общий стаж 42 года, а до пенсии ещё 8 лет, интересно, какая же у меня пенсия будет? Или обкарнают? Типа советский стаж не вошёл в страховой!
Ответить
1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Губу не раскатывайте, в ПРФ умеют считать в свою пользу.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии