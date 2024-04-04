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ПФР, очнись: почему на заводе надо работать до 65, а на сцене под фанеру кривляться до 40

ПФР, очнись: почему на заводе надо работать до 65, а на сцене под фанеру кривляться до 40

Всем привет, друзья. Конечно, пенсионная реформа прошла уже довольно давно. Редкие исключения восприняли ее хотя безучастно, не говоря уж о какой-то радости.

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Комментарии
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М
ММ
По всему Ижевску развешана реклама заводов с зарплатами квалифицированных рабочих 100 плюс-минус! Даже в лифте.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Чиновники от СФР (бывший ПФР) переняли &quot;трудовой почин&quot;, мало того , что добились повышения возраста выхода на заслуженный отдых,  а теперь для &quot;привелигированных&quot; его снижают, я понимаю, что это через суд. У меня лично общий стаж 42 года, а до пенсии ещё 8 лет, интересно, какая же у меня пенсия будет? Или обкарнают? Типа советский стаж не вошёл в страховой!
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Губу не раскатывайте, в ПРФ умеют считать в свою пользу.
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9 мин.

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