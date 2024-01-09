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Депутат Рады Костенко заявил, что Зеленский политически уже умер

Депутат Рады Костенко заявил, что Зеленский политически уже умер

Глава киевского режима Владимир Зеленский «политически уже умер». Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.

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