Глава киевского режима Владимир Зеленский «политически уже умер». Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.
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