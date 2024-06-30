В Ясиноватой ракета HIMARS пробила 9 этажей жилого дома и не взорвалась

Власти проводят эвакуацию – мэр города Пеняев.Город Ясиноватая, расположенный восточнее недавно освобожденной Авдеевки, сегодня боевиками ВСУ был обстрелян из реактивной артиллерийской системы американского производства HIMARS.
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