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«Враг не прекращает свою агрессию»: за ночь российские силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА

«Враг не прекращает свою агрессию»: за ночь российские силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 49 беспилотников было перехвачено над Курской областью, по семь — над Орловской и Рязанской, четыре — над Брянской, три — над Владимирской и один — над Тульской.

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