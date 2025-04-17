«Враг не прекращает свою агрессию»: за ночь российские силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 49 беспилотников было перехвачено над Курской областью, по семь — над Орловской и Рязанской, четыре — над Брянской, три — над Владимирской и один — над Тульской.