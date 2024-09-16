Секретная служба заявила, что открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов, отвечающая за безопасность первых лиц государства, сообщила, что применила огнестрельное оружие по мужчине, который подозревается в попытке покушения на экс-президента страны, кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа.