Секретная служба заявила, что открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов, отвечающая за безопасность первых лиц государства, сообщила, что применила огнестрельное оружие по мужчине, который подозревается в попытке покушения на экс-президента страны, кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа.
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