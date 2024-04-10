Инспекторы в Ховрине проведут консультации по налоговым вычетам

Жителей района Ховрино приглашают на встречу с инспекторами налоговой инспекции. Тема встречи: «Как получить налоговый вычет?» Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале управы района Ховрино.
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