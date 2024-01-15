«Уникальный удар». Названа дата, когда ВС РФ сломят Украину: СМИ

UnHerd: у российской армии есть уникальная возможность ударить в тыл Украины. Российские военные имеют возможность нанести удар в тыл Украины и подорвать её возможность вести бои, говорится в статье британского издания UnHerd.
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