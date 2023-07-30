«Наконец-то добрался до Нигерии с мамой». Яннис Адетокумбо посетил родину родителей

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Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо приехал в Нигерию, на родину родителей. «Наконец-то добрался до Нигерии с мамой», – написал игрок, опубликовав в соцсети фотографию.