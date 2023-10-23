Пензенский планетарий продолжает работать в тестовом режиме

На данный момент пензенский планетарий продолжает свою деятельность в режиме тестирования. В период с 23 по 27 октября будет предоставлен всего один сеанс для аудитории старше 6 лет в Звездном зале, начиная с 16:00.
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