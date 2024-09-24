Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Евросоюза и США, которые в конфликте на Украине лишь "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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