Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Евросоюза и США, которые в конфликте на Украине лишь "подливают масла в огонь", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.