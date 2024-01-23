МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. На площадке всероссийского семейного форума «Родные – Любимые» прошла встреча главы государства с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», где Владимир Путин дал старт Году семьи в России.