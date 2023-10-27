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Бойцы спецназа «Сибирь» ЮВО поразили под Клещеевкой группу ВСУ

Бойцы спецназа «Сибирь» ЮВО поразили под Клещеевкой группу ВСУ

Бойцы спецназа «Сибирь» группировки «Юг» Вооруженных сил России под плотным артиллерийским огнем неприятеля поразили группу бойцов ВСУ в блиндаже в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении СВО.

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