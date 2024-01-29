Депутат Рады рассказал о предпосылках готовности Киева к диалогу с Россией

РИАМО - 29 янв. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене, отметил, что число «условий», необходимых для начала обсуждения завершения украинского конфликта, растет, сообщает РИА Новости.
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