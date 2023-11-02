Купив один из этих автомобилей вы точно не разоритесь на обслуживании: составлен рейтинг лучших иномарок

Согласно недавнему исследованию автомобильного эксперта Александра Носко, средняя стоимость технического обслуживания легковых автомобилей в России за первые шесть месяцев текущего года возросла аж на 21%.
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