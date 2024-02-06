6 февраля в Архангельской области будет стоять морозная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -20, -25 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -20, -25 градусовСиноптики обещают небольшой снег, а также гололёд.