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Объем международных резервов России вырос на 13 млрд долларов за неделю

Рост международных резервов По состоянию на 28 августа 2026 года международные резервы России составили 774,2 миллиарда долларов.

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