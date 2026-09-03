Объем международных резервов России вырос на 13 млрд долларов за неделю

Рост международных резервов По состоянию на 28 августа 2026 года международные резервы России составили 774,2 миллиарда долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Российский авторы...
- АУ Октябрьский шопин...
- ДР Эксперты рассказа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым