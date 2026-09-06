NASA показала снимок охоты за тенью Луны

NASA представило очередное изображение в рамках рубрики Astronomy Picture of the Day. На снимке, опубликованном 5 сентября 2026 года, запечатлено явление, которое авторы назвали «Погоня за тенью Луны».
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