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NASA показала снимок охоты за тенью Луны

NASA показала снимок охоты за тенью Луны

NASA представило очередное изображение в рамках рубрики Astronomy Picture of the Day. На снимке, опубликованном 5 сентября 2026 года, запечатлено явление, которое авторы назвали «Погоня за тенью Луны».

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