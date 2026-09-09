Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Собянин: в столице начали работать три новых центра женского здоровья

Работу в сентябре начали три столичных центра женского здоровья, где действует новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

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