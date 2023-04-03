ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут

Юридически Бахмут перешел под контроль России, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Водружение знамени "вагнеровцев" и русского флага с надписью в честь погибшего в тот день военкора Владлена Татарского произошло 2 апреля в 23:00.