Царьград

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ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут

ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут

Юридически Бахмут перешел под контроль России, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Водружение знамени "вагнеровцев" и русского флага с надписью в честь погибшего в тот день военкора Владлена Татарского произошло 2 апреля в 23:00.

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