"У меня всегда лежит ножик, который я с удовольствием воткну в спину". Сергей Шнуров рассказал о работе с Инстасамкой, отношении к "сделанным" девушкам и жизни после 40 лет

51-летний Сергей Шнуров, который недавно развёлся с женой Ольгой Абрамовой, в новом выпуске подкаста "Ничё святого" HiFi-стриминга "Звук" рассказал о работе с Инстасамкой, пропаганде ЗОЖ и своём отношении к молодёжи, а также о том, нравятся ли ему "сделанные" девушки.
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