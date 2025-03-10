Иван Мезюхо: Известная дама с косой не лишена президентских амбиций

Известная дама с косой не лишена президентских амбицийВозросшая медиаактивность Юлии Тимошенко во многом, на мой взгляд, связана непосредственно с ее президентскими амбициями, с ее желанием вернуться в активную фазу украинской политики, а не пребывать в таком полулитаргическом сне как сегодня.