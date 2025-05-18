Русская весна
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Русская весна

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В США заявили, что Трамп одержим одним вопросом, связанным с Путиным

В США заявили, что Трамп одержим одним вопросом, связанным с Путиным

Президент США Дональд Трамп жаждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, такое мнение высказал бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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