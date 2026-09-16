Болеем за наших 💪💪💪 Команда Центра молодёжи принимает участие в чемпионате по управлению БПЛА «Взлет34» На площадке центра «Орленок» за победу поборются 225 школьников со всей Волгоградской области — 45 команд, прошедших подготовку в специализированных центрах.
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