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Рождество Пресвятой Богородицы: как правильно провести этот праздник

Рождество Пресвятой Богородицы: как правильно провести этот праздник

В понедельник, 21 сентября 2026 года, православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Дата этого церковного праздника из года в год не меняется: она не привязана к Пасхе и имеет твердое место в календаре.

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