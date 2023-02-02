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Мирошник: перспективы «бразильского формата» по урегулированию на Украине призрачны, Зеленский не может быть субъектом переговоров

Мирошник: перспективы «бразильского формата» по урегулированию на Украине призрачны, Зеленский не может быть субъектом переговоров

Перспективы «бразильского формата» по урегулированию на Украине призрачны, президент Владимир Зеленский не может быть субъектом переговоров.

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