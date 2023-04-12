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Херш заявил о подготовке США соглашения об окончании конфликта в случае поражения России

Херш заявил о подготовке США соглашения об окончании конфликта в случае поражения России

© AP Photo / PAUL SAKUMA Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США готовят черновик соглашения об окончании боевых действий на Украине.

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