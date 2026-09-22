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Царьград

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ИКИ РАН готовит эксперименты с лунным грунтом от "Чанъэ-6"

ИКИ РАН готовит эксперименты с лунным грунтом от "Чанъэ-6"

Русские ученые из ИКИ РАН готовятся исследовать лунный грунт, доставленный китайским аппаратом "Чанъэ-6".

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